Россияне смогут получить визу в Италию

Визовые центры Италии VMS Italy и Almaviva возобновили выдачу виз россиянам с 1 марта, передает сайт VMS Italy. Прием документов возможен только по предварительной записи. Кроме того, страну могут посетить только те люди, которые вакцинированы препаратом, признанным ЕМА, переболели в течение последних 180 дней или туристы, прошедшие ПЦР-тестирование за 72 часа до вылета. В противном случае человек отправится на пятидневный карантин.

VMS Italy имеет представительства в Санкт-Петербурге, Москве и Архангельске. Almaviva тоже начал принимать документы на туристические визы. Этот центр работает в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Казани, Новосибирске и Самаре.