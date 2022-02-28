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​«Это катастрофа». Актер Данила Козловский выступил против военной операции России

Данила Козловский обратился к Владимиру Путину с просьбой остановить

​«Это катастрофа». Актер Данила Козловский выступил против военной операции России
Данила Козловский / instagram.com

Актер Данила Козловский выступил против военной операции России на Украине. Он считает, что происходящее там сейчас – это «катастрофа во всех смыслах».

«Человеческая, гуманистическая, политическая, экономическая. Да какая угодно. Я люблю свою страну. Всем своим сердцем. И всегда считал, что истинный патриотизм, это решительность говорить правду, заключающуюся в том, что ты по-настоящему чувствуешь и испытываешь.

К моему огромному личному разочарованию, далеко не всегда я проявлял это качество. Но сейчас тот момент, когда надо говорить. Та точка невозврата, которую мы проходим, буквально на танках. И пишу я этот текст не ради хайпа или Боже упаси, желания ещё больше разжечь пожар агрессии, а потому что, по-настоящему болит», - написал Козловский в своем аккаунте в Инстаграме.

Он также ответил на вопрос о том, «где ты был все эти восемь лет»: «Не знаю... Не видел, не понимал или не хотел видеть и понимать... был равнодушен, интересовался исключительно своей жизнью, когда надо было всеми способами призывать к разуму и миру. Наивно полагал, что все это закончится и там уж наверху точно договорятся, ведь умные люди сидят. Не допустят войны».

Актер подчеркнул, что установить мир с помощью насилия невозможно, поскольку «насилие порождает насилие». «Разве можно в 21 веке, в это расшатанное и взнервленное ковидом и прочими конфликтами, время, решать подобные проблемы «военными операциями» против братского народа. Ведь почему многие так ошиблись в своих прогнозах? Только потому, что это совершено невозможно было представить. Что Харьков, Киев и другие прекрасные города будут звучать в военной хронике, а наши украинские друзья в телефонных разговорах будут потерянно спрашивать «почему», а мы что-то мямлить нечленораздельное в ответ», - говорится в посте.

«Гибнут люди... солдаты, мирные жители. Ракеты летят в дома. И здесь совершенно не нужно разбираться в политике, чтобы абсолютно точно понимать, что этому не существует никакого оправдания», - подчеркнул Данила Козловский.

Он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой остановить «страшную беду».


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Сегодня в 11:53, просмотров: 577, комментариев: 0

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