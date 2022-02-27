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Деятели культуры России призвали стороны конфликта в Украине к переговорам

Артисты, режиссеры и музыканты РФ призвали остановить вооруженные действия в Украине

Деятели культуры России призвали стороны конфликта в Украине к переговорам
Фото: pixabay.com

Деятели культуры России призвали к переговорам на Украине. Артисты, режиссеры и музыканты подписали обращение к сторонам конфликта, об этом сообщает РБК.

«Мы призываем всех, от кого это зависит, все стороны конфликта, остановить вооруженные действия, и сесть за стол переговоров. Мы призываем к сохранению высшей ценности – человеческой жизни», – говорится в письме.

Обращение подписали 17 человек, среди них:

  • народный артист СССР Олег Басилашвили;
  • актер Михаил Бычков;
  • народный артист, президент российской национальной театральной премии «Золотая маска» Игорь Костолевский;
  • режиссер, четырехкратный лауреат театральной премии «Золотая маска» Дмитрий Крымов;
  • народный артист России, худрук Государственного театра наций Евгений Миронов;
  • заслуженный деятель искусств, худрук Большого драматического театра имени Товстоногова Андрей Могучий;
  • заслуженный артист России, худрук Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Евгений Писарев;
  • народный артист России, худрук Российского государственного театра «Сатирикон» Константин Райкин;
  • дирижер Владимир Спиваков;
  • народная артистка России Нина Усатова;
  • народная артистка СССР Алиса Фрейндлих.

Напомним, что ранее против войны высказались телеведущие Максим Галкин, Иван Ургант, Александр Гудков, певцы Валерий Меладзе, Моргенштерн, Земфира, Егор Крид, Рита Дакота, актрисы Яна Троянова и Варвара Шмыкова, блогеры Карина Кросс и Анастасия Ивлеева.


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Сегодня в 10:15, просмотров: 608, комментариев: 11
Комментарии:
Dochimacho
Сегодня в 11:03
Паноптикум шутов. Хорошо, что высказались.
Alkonowa1ow
Сегодня в 13:44
Направьте это обращение президенту США Байдену. От него зависит мир во всем мире. Послание с требованием прекратить внедрять хаос, вмешиваться во внутренние дела других стран.
В отношении Украины. Главный провокатор конфликта США. Его политика втягивания Украину в блок НАТО и использование подконтрольной ему правящего режима в своих далеко идущих целях.
А цель его одна уничтожить Россию.
Если это не понимают от старости и возможно связанной с нею способностью адекватно оценивать обстановку артисты Басилашвили и Френдлих, то остальные персоналии давно замечены в фронде против России и Президента РФ.
А это обращение это лишь ещё один повод напомнить о свой фрондистской и русофобской сущности и опять возможности выторговать себе преференции за лояльность.
Миронов вот получил в своё время Театр наций. Константин Райкин ведёт большое строительство вокруг «Сатирикона» ( бывший кинотеатр «Таджикистан» его уже не устраивает и он уже давно фрондирует и получает как частный театр бюджетные деньги на строительство).
Обращение поисути правильное но не адресное. На деревню дедушке.
Таки все восемь лет нужно было писать писать и писать против геноцида народов Донбасса. И призывать к сохранению « высшей ценности человеческой жизни». А что 13 тысяч мирных жителей Донбасса - это не высшая ценности в мире? Что это обычная статистика?
Вот господин Шольц криво усмехнувшись заявил, что не видит геноцида народов Донбасса. Понятно ему не дают спать лавры Гитлера который уничтожил десятки миллионов мирных жителей в оккупированых территориях Украины, Белоруссии, Польши, в том числе на фабриках смерти, в том числе и миллионы евреев.
Это действительно впечатляет, а что по сравнению с этим несколько десятков тысяч уничтоженных мирных жителей с благословения Шольца. Мало. Поэтому он даёт разрешение отправить оружие немецкого производства в Украину. Вот к кому нужно писать свои обращения господа творческие культурные деятели.
От кого зависит мир в Украине сегодня?
Мир зависит от США и ФРГ, которые подстрекают и провоцируют правящий режим для вступления в НАТО. Которые делают Украину милитаристским государством. Которые хотят там разместит дивизионы ядерного оружия США. Которые пытаются разорвать истерическую связь между русским и украинскими народами.
Да они преступники на самом деле.
И не видеть этого культурным деятелям предки которых пострадали от нацизма и холокоста просто неприлично.
Мир нужен всем, но не путём унижения и потери безопасности.
Иначе это будет капитуляция без гарантий сохранения жизни нынешнему и будущим поколениям России. Ибо это будет концом тысячелетней Российской государственности, как независимого и суверенного государства.
Как-то так.
444 Alkonowa1ow
Сегодня в 14:41
А Байден уже получил послание и замораживает активы Центробанка России.
Alkonowa1ow 444
Сегодня в 15:12
Байден страдает слабоумием ввиду своего преклонного возраста. 79 лет это уже патология ума. Джон Кеннеди вот образец для разрешения мировых конфликтов. А этот старпер уже забывает где он и как зовут людей в его окружении. Мало ли ещё что мог сделать умалишенные. Его место в палате номер шесть.
Alkonowa1ow
Сегодня в 15:25
«А ты Боцман не лезь, а то же тоже получишь». Так сказал как-то один уважаемый человек сталинской закалки, имя которого ныне носит проезд в Сургуте. Это прямо сегодня относится к Джо Байдену. Ибо не хрен лезть в наши внутренние дела. Вернее в зону интересов России.
Alkonowa1ow
Сегодня в 15:35
А замораживание активов ЦБ это косяки госпожи Набиуллиной и Силуанова, которые вместо развития нашей экономики, повышения благосостояния народа вкладывала народные деньги в американские активы. Это рано или поздно могло бы аукнутся. Это урок на будущее. И больше США не получит ни цента. И это хорошая новость. От лежащих в кубышке США наших денег шел только 1% процент годовых и все. А США наши деньги давали нашим банкам займы под 10%, а нам банки давали под 15%. На фиг нужен нам такой финансовый посредник. Заморозил и фиг с ним пусть подавится. Но больше ничего не получит от ЦБ. А главное модель монетаризма полностью дискредитировала себя. Это политика неоколониализма.
Alkonowa1ow
Сегодня в 15:55
Кроме того репутационных потери понесёт все экономическая модель ориентирования России на США и Европу. Это оказалось ненадежные партнёры. С которыми иметь дело просто опасно. Здесь экономика есть концентрированное выражение политики порабощения народов.
Здесь политика политической зависимости от США. Здесь нет равноправного экономического партнёрства. Здесь присутствует экономический шантаж и грабеж. Здесь присутствует экономический рекет и диктат. Здесь присутствует экономический бандитизм, замораживание активов ЦБ- это экономический бандитизм.
Здесь экономика является дубиной в руках бандитов с большой дороги. Потомки бандитов и преступников с туманного Альбиона не изменили до сих пор своей бандитской и арестной сущности.
Поэтому иметь экономические отношения с бандитами просто опасно. Обуют в самый неподходящий момент.
Доверчивость всегда играет злую шутку с людьми. Особенно в доверие своих денег мошенникам и бандитам,
Поэтому Джо Байден по своему слабоумию раскрылтвсе свои карты и р₽крыл свою бандитскую экономическую сущность, которую ранее тщательно скрывал под маской добропорядочного экономического партнера. Теперь маски сорваны. Фасад добропорядочности рухнул. А за фасадом оказался звериный оскал экономического бандита,
И это тоже позитивная новость. Потому как стагнация в экономике это следствие доверия и наивности, мол запад нам поможет.
Теперь когда репутация всех европейских и американских институтов политики подорвана и показана их гнилая сущность пора сделать выводы.
И они последуют. И в этом тоже позитивная новость для нашего будущего.
Alkonowa1ow
Сегодня в 16:01
Для Джо Байдена и США - это сегодня его «карибский кризис».
444 Alkonowa1ow
Сегодня в 16:12
Надеюсь, общими усилиями цивилизованный мир поставит на место злобного карлика, цитирующего речи Гитлера 38-39 гг.
Alkonowa1ow 444
Сегодня в 16:58
«Павлины говоришь? Кхе-кхе-кхе».
«Это вряд ли».
Alkonowa1ow 444
Сегодня в 17:24
Народ Украины желает мира и не желает защищать антинародную по своей сути преступную Хунту Зеленского. Поэтому хунте приходится рекрутировать для сохранения своего режима все, что в других условиях было бы неприемлемо. Как Гитлер в последний месяц агонии раздавал фаустпатроны подросткам и старикам в фолькштурме. Так и Зеленский раздал 10 автоматов и 1 млн патронов всем кто пришёл. Зачем и кто неважно. Я взял его по принципу «в кулацком хозяйстве пригодится и пулемёт». И не факт что кто-то пойдёт на защиту правящей хунты. Сегодня Зеленский выпускает уголовников и дает им оружие. Он больной на голову человек, а не глава государства с 40-млн жителей. Это преступление против народа Украины. Вместо мира и мирных переговоров он толкает народ на кровопролитие во имя сохранения власти правящего режима. Вы думаете он думает об народе Украины? Нет. Он марионетка и делает то что ему говорят советники при нем из Белого дома. Он марионетка и его правительство марионеточное. Он ничего не решает. Он выполняет указания. Все.
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