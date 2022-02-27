Артисты, режиссеры и музыканты РФ призвали остановить вооруженные действия в Украине

Деятели культуры России призвали к переговорам на Украине. Артисты, режиссеры и музыканты подписали обращение к сторонам конфликта, об этом сообщает РБК.
«Мы призываем всех, от кого это зависит, все стороны конфликта, остановить вооруженные действия, и сесть за стол переговоров. Мы призываем к сохранению высшей ценности – человеческой жизни», – говорится в письме.
Обращение подписали 17 человек, среди них:
- народный артист СССР Олег Басилашвили;
- актер Михаил Бычков;
- народный артист, президент российской национальной театральной премии «Золотая маска» Игорь Костолевский;
- режиссер, четырехкратный лауреат театральной премии «Золотая маска» Дмитрий Крымов;
- народный артист России, худрук Государственного театра наций Евгений Миронов;
- заслуженный деятель искусств, худрук Большого драматического театра имени Товстоногова Андрей Могучий;
- заслуженный артист России, худрук Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Евгений Писарев;
- народный артист России, худрук Российского государственного театра «Сатирикон» Константин Райкин;
- дирижер Владимир Спиваков;
- народная артистка России Нина Усатова;
- народная артистка СССР Алиса Фрейндлих.
Напомним, что ранее против войны высказались телеведущие Максим Галкин, Иван Ургант, Александр Гудков, певцы Валерий Меладзе, Моргенштерн, Земфира, Егор Крид, Рита Дакота, актрисы Яна Троянова и Варвара Шмыкова, блогеры Карина Кросс и Анастасия Ивлеева.
В отношении Украины. Главный провокатор конфликта США. Его политика втягивания Украину в блок НАТО и использование подконтрольной ему правящего режима в своих далеко идущих целях.
А цель его одна уничтожить Россию.
Если это не понимают от старости и возможно связанной с нею способностью адекватно оценивать обстановку артисты Басилашвили и Френдлих, то остальные персоналии давно замечены в фронде против России и Президента РФ.
А это обращение это лишь ещё один повод напомнить о свой фрондистской и русофобской сущности и опять возможности выторговать себе преференции за лояльность.
Миронов вот получил в своё время Театр наций. Константин Райкин ведёт большое строительство вокруг «Сатирикона» ( бывший кинотеатр «Таджикистан» его уже не устраивает и он уже давно фрондирует и получает как частный театр бюджетные деньги на строительство).
Обращение поисути правильное но не адресное. На деревню дедушке.
Таки все восемь лет нужно было писать писать и писать против геноцида народов Донбасса. И призывать к сохранению « высшей ценности человеческой жизни». А что 13 тысяч мирных жителей Донбасса - это не высшая ценности в мире? Что это обычная статистика?
Вот господин Шольц криво усмехнувшись заявил, что не видит геноцида народов Донбасса. Понятно ему не дают спать лавры Гитлера который уничтожил десятки миллионов мирных жителей в оккупированых территориях Украины, Белоруссии, Польши, в том числе на фабриках смерти, в том числе и миллионы евреев.
Это действительно впечатляет, а что по сравнению с этим несколько десятков тысяч уничтоженных мирных жителей с благословения Шольца. Мало. Поэтому он даёт разрешение отправить оружие немецкого производства в Украину. Вот к кому нужно писать свои обращения господа творческие культурные деятели.
От кого зависит мир в Украине сегодня?
Мир зависит от США и ФРГ, которые подстрекают и провоцируют правящий режим для вступления в НАТО. Которые делают Украину милитаристским государством. Которые хотят там разместит дивизионы ядерного оружия США. Которые пытаются разорвать истерическую связь между русским и украинскими народами.
Да они преступники на самом деле.
И не видеть этого культурным деятелям предки которых пострадали от нацизма и холокоста просто неприлично.
Мир нужен всем, но не путём унижения и потери безопасности.
Иначе это будет капитуляция без гарантий сохранения жизни нынешнему и будущим поколениям России. Ибо это будет концом тысячелетней Российской государственности, как независимого и суверенного государства.
Как-то так.
Здесь политика политической зависимости от США. Здесь нет равноправного экономического партнёрства. Здесь присутствует экономический шантаж и грабеж. Здесь присутствует экономический рекет и диктат. Здесь присутствует экономический бандитизм, замораживание активов ЦБ- это экономический бандитизм.
Здесь экономика является дубиной в руках бандитов с большой дороги. Потомки бандитов и преступников с туманного Альбиона не изменили до сих пор своей бандитской и арестной сущности.
Поэтому иметь экономические отношения с бандитами просто опасно. Обуют в самый неподходящий момент.
Доверчивость всегда играет злую шутку с людьми. Особенно в доверие своих денег мошенникам и бандитам,
Поэтому Джо Байден по своему слабоумию раскрылтвсе свои карты и р₽крыл свою бандитскую экономическую сущность, которую ранее тщательно скрывал под маской добропорядочного экономического партнера. Теперь маски сорваны. Фасад добропорядочности рухнул. А за фасадом оказался звериный оскал экономического бандита,
И это тоже позитивная новость. Потому как стагнация в экономике это следствие доверия и наивности, мол запад нам поможет.
Теперь когда репутация всех европейских и американских институтов политики подорвана и показана их гнилая сущность пора сделать выводы.
И они последуют. И в этом тоже позитивная новость для нашего будущего.
«Это вряд ли».