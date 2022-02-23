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​В моноинфекционном госпитале Ишима появилась современная УФ-бактерицидная установка

Качество дезинфекции в моноинфекционном госпитале Ишима улучшили

​В моноинфекционном госпитале Ишима появилась современная УФ-бактерицидная установка
Фото: Жанна Стрижак

В моноинфекционном госпитале Ишима появилась импульсная ксеноновая УФ-бактерицидная установка для экстренной дезинфекции воздуха в помещениях при отсутствии людей. Оборудование закуплено в декабре 2021 года на средства областного бюджета.

Новое оборудование предназначено для плановой и экстренной дезинфекции воздуха помещений объемом до 300 кубометров.

«Мероприятия, обеспечивающие микробиологическую чистоту воздуха и поверхностей помещений, – важная часть комплекса мер профилактики и борьбы с инфекциями на всех этапах оказания медицинской помощи. В Тюменской области, в том числе и для этих целей широко применяют инновационные технологии. Закупленная установка импульсного ультрафиолетового излучения широкого спектра, на сегодняшний день относится к наиболее эффективному методу обеззараживания воздуха и открытых поверхностей помещений», - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Установка способна оказывать эффективное антимикробное действие в отношении основных микроорганизмов, циркулирующих в медицинских организациях, имеет вирулицидное, туберкулоцидное, фунгицидное, спороцидное действие. «Обеззараживание воздуха с помощью данной установки – это заключительный этап комплекса санитарно-гигиенических мероприятий, проводимых в помещениях госпиталя. После обработки палат результат смывов на условно-патогенные микроорганизмы, взятые в помещениях, отрицательный», – рассказала старшая медсестра медицинского учреждения Татьяна Быкова.


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23 февраля в 11:08, просмотров: 107, комментариев: 0
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