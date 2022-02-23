Минцифры РФ заявило о появлении на Госуслугах раздела для иностранных граждан

На Госуслугах появился специальный раздел для иностранных граждан,
который объединяет полезную информацию и сервисы, необходимые для жизни и
работы в России. Это поможет упростить процедуру легализации труда. Информацию
об этом предоставила пресс-служба Минцифры.
В новом разделе на Госуслугах иностранный гражданин может: получить доступ к базе вакансий на сайте «Работа России»; проверить ограничения на въезд в Россию; записаться в МВД на подачу документов для оформления патента; получить выписку о зарплате и пенсионном стаже; обратиться с жалобой в трудовую инспекцию, если нарушены права
работника.
Для регистрации учетной записи на Госуслугах необходимо последовательно
пройти несколько этапов: оформить упрощенную учетную запись. На этом этапе требуются только ФИО
и адрес электронной почты; оформить СНИЛС через своего работодателя либо самостоятельно в любом
территориальном органе ПФР; купить российскую сим-карту. Это можно сделать в салоне любого
оператора связи, предъявив паспорт; подтвердить личность через онлайн-банк, если есть карта российского
банка, или в центре обслуживания пользователей Госуслуг.