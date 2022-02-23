Минцифры РФ заявило о появлении на Госуслугах раздела для иностранных граждан

На Госуслугах появился специальный раздел для иностранных граждан, который объединяет полезную информацию и сервисы, необходимые для жизни и работы в России. Это поможет упростить процедуру легализации труда. Информацию об этом предоставила пресс-служба Минцифры.

В новом разделе на Госуслугах иностранный гражданин может:

получить доступ к базе вакансий на сайте «Работа России»;

проверить ограничения на въезд в Россию;

записаться в МВД на подачу документов для оформления патента;

получить выписку о зарплате и пенсионном стаже;

обратиться с жалобой в трудовую инспекцию, если нарушены права работника.

Для регистрации учетной записи на Госуслугах необходимо последовательно пройти несколько этапов:

оформить упрощенную учетную запись. На этом этапе требуются только ФИО и адрес электронной почты;

оформить СНИЛС через своего работодателя либо самостоятельно в любом территориальном органе ПФР;

купить российскую сим-карту. Это можно сделать в салоне любого оператора связи, предъявив паспорт;

подтвердить личность через онлайн-банк, если есть карта российского банка, или в центре обслуживания пользователей Госуслуг.