Эксперты оценили результаты опроса ВЦИОМ о поддержке донбасских беженцев

Эксперты прокомментировали результаты опроса ВЦИОМ на тему поддержки россиянами донбасских беженцев. Напомним, результаты опроса показали, что большинство жителей РФ (78%) поддерживают решение о приеме беженцев, эвакуированных из ДНР и ЛНР. Кроме того, 75% респондентов одобрили решение президента России Владимира Путина об единовременной выплате беженцам в размере десяти тысяч рублей.

По оценке политконсультанта Алены Август, результаты опроса неудивительны и им можно верить, пишет интернет-газета «Ридус». «Это люди, у которых здесь есть родственники, друзья, те, с кем учились. Ментально мы очень близкие народы. Границы в душе стереть нельзя. Люди тревожатся за своих близких и готовы принимать беженцев», — сказала Август.

Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян рассказал, что в текущей ситуации и с учетом новостной картины не удивительно, что 78% опрошенных ВЦИОМом из гуманитарных посылов поддерживают то, что беженцы принимаются на территории России.

«Про выплату 10 000 рублей — это поддерживают тоже 2/3 опрошенных. Там больше 60 тысяч человек, это не большие деньги. Эти деньги не решили бы какую-то задачу, и для нашего бюджета это немного», — добавил эксперт, выразив мнение, что большинство беженцев вернутся к себе домой.