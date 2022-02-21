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​План по финансированию нацпроектов выполнен в Тюменской области на 100 процентов

В 2021 году из бюджета Тюменской области выделили 8,4 млрд рублей на финансирование нацпроектов

​План по финансированию нацпроектов выполнен в Тюменской области на 100 процентов
Фото: admtyumen.ru

В 2021 году план по финансированию национальных проектов в Тюменской области выполнен на 100 процентов. Из бюджета региона на эти цели было направлено 8,4 миллиарда рублей. Такие данные озвучил директор областного департамента экономики Максим Скворцов на совещании, которое провел губернатор Александр Моор.

Также на финансирование работ по реализации национальных проектов в прошлом году было направлено свыше 3,7 миллиарда рублей из федерального бюджета, более 3,9 миллиарда рублей из внебюджетных источников финансирования и около 323 миллионов рублей из муниципальных бюджетов. Расходы превысили 16 миллиардов рублей.

Максим Скворцов добавил, что по оценке АНО «Национальные приоритеты», занимающейся коммуникационным сопровождением нацпроектов, Тюменская область вошла в число регионов, достигших в этой сфере лучших результатов в стране.

Подводя итоги совещания, Александр Моор поручил обеспечить строгое соблюдение графика проведения торгов и заключения контрактов в целях реализации национальных проектов в 2022 году.


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Сегодня в 09:21, просмотров: 24, комментариев: 0
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