Тюменцам предлагают разобраться, работа – это радость или мученье

С 21 по 27 февраля в пространстве «Точка кипения — Тюмень» состоится несколько мастер-классов и образовательных семинаров в очном и онлайн-формате. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте Leader-ID.

«Все события, организованные на базе пространства «Точка кипения — Тюмень», направлены на формирование ИТ-компетенций и навыков, которые позволят эффективно развиваться в условиях цифровой трансформации региона. Задачи по данному направлению заложены в региональном проекте «Кадры для цифровой экономики», который реализуется в Тюменской области в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Главным исполнителем является региональный департамент информатизации», - сообщили в пресс-службе департамента информатизации Тюменской области.

Расписание

21 февраля

С 15:00 до 17:00 пройдет школа-акселератор «Я из будущего». Участники узнают об эффективных решениях в сфере социальных инноваций, получат навыки креативного мышления.

С 19:00 до 21:00 – «Клуб Pro женщин. Установки и Убеждения. Польза&Вред».

22 февраля

В 11:30 начнется вебинар «Экспорт в КНР в 2022 году: что нового?». Спикеры расскажут о направлениях развития торгово-экономических отношений, их особенностях и перспективах. Мероприятие пройдет в онлайн-формате.

В 14:00 состоится дискуссия по теме практик организации проектного обучения в вузах и развития навыков технологического и социального предпринимательства у студентов.

В 19:00, всех желающих приглашают на мастер-класс «Тенденции современного мира, бизнеса и профессий будущего».

24 февраля

С 15:00 до 16:00 департамент труда и занятости населения Тюменской области проведет образовательный курс «Работа: радость или мучение». Проходит только в офлайн формате.

В 16:00 начнется встреча сообщества «VI встреча комьюнити SMM-специалистов» по работе в социальных сетях.