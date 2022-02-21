Utair запускает новый рейс «Тюмень – Петропавловск» в апреле

Авиакомпания Utair запустит рейс по новому направлению Тюмень – Петропавловск (Казахстан) 2 апреля 2022 года. Билеты уже можно приобрести на сайте от 3230 рублей. Вылет из Тюмени будет осуществляться в 09:10, из Петропавловска – в 12:30.

«Даже в условиях ограниченного международного авиасообщения мы расширяем маршрутную сеть за границей. Из Тюменской области довольно большой пассажиропоток в Казахстан, и прямой рейс востребован. При необходимости мы увеличим частоты и добавим прямые маршруты в другие города Казахстана», – рассказал президент «Utair – Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Полеты по новому маршруту будут выполняться по субботам на самолете ATR 72 вместимостью 70 человек.