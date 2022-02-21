QR-коды для неофициально переболевших коронавирусом начали действовать в России

Россияне смогут с 21 февраля получить сертификат переболевшего коронавирусом по результату теста на антитела к коронавирусу, говорится в приказе Минздрава. Ранее QR-код был доступен только для привитых и переболевших, а также для обладателей медицинского отвода от вакцинации. Сертификат выдавался сроком на год.

Согласно документу, с 21 февраля сертификат будет содержать данные о полном курсе вакцинации от коронавируса, перенесенном заболевании или о наличии на Едином портале информации о положительном тесте на антитела. Срок действия сертификата составляет полгода с даты получения результата анализа. Требований к уровню антител нет, достаточно их наличия в организме уточнили в Минздраве.