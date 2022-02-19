Владимир Путин распорядился выплачивать беженцам из ДНР и ЛНР по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин распорядился выплачивать каждому беженцу из Донецкой и Луганской народных республик, прибывающему в Россию, по десять тысяч рублей, сообщает ТАСС. Правительство РФ возьмет деньги из Резервного фонда.

Напомним, что из ДНР и ЛНР началась эвакуация населения после того, как в Донецке возле здания правительства ДНР взорвался заминированный автомобиль УАЗ.

В Ростовскую область эвакуируют в первую очередь детей, пожилых людей и женщин — они прибывают в оперативный штаб по размещению эвакуированных, который начал работать накануне. В регион вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян, который должен контролировать создание условий размещения беженцев.