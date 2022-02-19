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​Беженцы из ДНР и ЛНР получат в России по 10 тысяч рублей

Владимир Путин распорядился выплачивать беженцам из ДНР и ЛНР по 10 тысяч рублей

​Беженцы из ДНР и ЛНР получат в России по 10 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин распорядился выплачивать каждому беженцу из Донецкой и Луганской народных республик, прибывающему в Россию, по десять тысяч рублей, сообщает ТАСС. Правительство РФ возьмет деньги из Резервного фонда.

Напомним, что из ДНР и ЛНР началась эвакуация населения после того, как в Донецке возле здания правительства ДНР взорвался заминированный автомобиль УАЗ.

В Ростовскую область эвакуируют в первую очередь детей, пожилых людей и женщин — они прибывают в оперативный штаб по размещению эвакуированных, который начал работать накануне. В регион вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян, который должен контролировать создание условий размещения беженцев.


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Сегодня в 11:15, просмотров: 550, комментариев: 1
Комментарии:
sst
Сегодня в 15:22
за какие заслуги перед страной?

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