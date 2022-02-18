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Питт подал в суд на Джоли из-за продажи винодельни российскому олигарху

Бред Питт судится с Анджелиной Джоли из-за проданной российскому бизнесмену винодельни

Питт подал в суд на Джоли из-за продажи винодельни российскому олигарху
кадр из фильма "Мистер и миссис Смит"

Американский актер Брэд Питт подал в суд на бывшую супругу Анджелину Джоли. Иск связан с продажей доли актрисы в совместном винодельческом хозяйстве во Франции российскому бизнесмену, пишет портал TMZ со ссылкой на судебные документы.

По данным издания, в 2008 году, во время совместной жизни, актеры приобрели контрольный пакет акций Chateau Miraval SA, французской компании, включающей дом и виноградник на юге Франции, примерно за 25 млн евро.

По условиям владения, совладельцы не могли продать свои доли без согласия друг друга. Однако Джоли все же продала свою долю люксембургской компании SPI Group, контролируемой российским бизнесменом Юрием Шефлером.

Представители актера заявили, что шаг по продаже доли в винодельческом хозяйстве был направлен на причинение «необоснованного вреда» Питту, который «вложил деньги и труд в винный бизнес».


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Сегодня в 16:37, просмотров: 279, комментариев: 0
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