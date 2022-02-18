Размер упаковок и вес товаров в российских магазинах уменьшился ради сохранения цен

Российские производители начали уменьшать размер и вес товара для сохранения цен. Это происходит в условиях роста издержек производителей и сохраняющейся чувствительности потребителей к ценам, пишет со ссылкой на представителей розничных торговых сетей «Коммерсантъ».

Как сообщил представитель одного из ретейлеров, Nestle ввела в ассортимент шоколад «Россия» весом 82 грамма вместо 85, а вес растворимого кофе уменьшился с 95 граммов до 85 в упаковке. Danone сократил объем питьевых йогуртов «Активиа» с 270 граммов до 260, а «Макфа» начала поставлять макаронные изделия в упаковке по 400 граммов вместо 450. У Heineken появилось пиво в банке объемом 0,43 л.

Сообщается также, что компания Mars начала поставлять корма для домашних животных в упаковке с меньшим весом. А у некоторых брендов печенья вес пачек снизился с 126 до 112 граммов, сливочного масла — с 180 до 150 граммов, сметаны — с 315 до 300 граммов.

«Сокращение объемов — не новая практика для производителей продуктов и напитков. Так, вместо бутылок объемом 1 л чаще распространен формат 0,9 л, а вместо упаковки из десяти яиц встречается формат с девятью», - отмечает издание.