До 11,3% годовых повысил Сбербанк ставки по ипотеке

Сбербанк повысил с 18 февраля ставки по ипотеке. Теперь взять ипотеку на готовое жилье и новостройки можно под 11,3% годовых, сообщает пресс-служба банка.

Ведущий российский банк повышает ставки по ипотеке второй раз за месяц — прошлое повышение было с 1 февраля на один процентный пункт до 10,3%. До этого ставки повышали в декабре на 0,2 процентных пункта до 9,3%.

По мнению экспертов, за Сбербанком последуют и другие участники рынка. В ближайшее время рост средних ставок по ипотечным программам может составить примерно на 1-1,8%.

Напомним, 11 февраля Центробанк поднял ключевую ставку с 8,5 до 9,5%. Это стало максимумом с 2017 года. В банке не исключают, что это не последнее повышение: к июлю 2022 года ключевая ставка может достигнуть 10,5 %.