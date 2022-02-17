Тюменский ИТ-навигатор оценили в других регионах России

ИТ-навигатор включен в базу лучших решений и практик АСИ «Смартека». Решение, которое разработано в Тюменской области для оперативного информирования бизнеса в сфере цифровых технологий о доступных мерах поддержки регионального и федерального уровня, уже тиражируется в Оренбургской области.

«Сервис позволяет подбирать подходящие меры поддержки путем анкетирования. Заявителю выдается перечень подходящих мер на основании предварительной оценки на соответствие требованиям к их получателям. Календарь событий осведомляет обо всех актуальных событиях, связанных с конкурсами: этапами отбора, вебинарами, сессиями или раундами отбора как регионального, так и федерального значения», - рассказали в пресс-службе департамента информатизации Тюменской области.

Сервис становится все более востребованным. Посещаемость в 2021 году выросла почти в четыре раза по сравнению с 2020 годом (с 3723 до 14347 просмотров). Порядка 50 новых пользователей регистрируется ежемесячно, с целью подбора мер поддержки сервисом за 2020 год воспользовались 1068 пользователей, за 2021 год — 2544 пользователя.

«На прошедшем IX Всероссийском конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT.2021» практика заняла третье место в номинации «Поддержка предпринимательства». Также в 2021 году сервис размещен в базе эффективных кейсов АНО «Цифровая экономика». ИТ-навигатор является одним из инструментов для развития регионального ИТ-кластера и развивается в рамках регионального проекта «Цифровые технологии», - напомнили в департаменте.