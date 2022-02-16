16+
Логотип Сиапресс
USD  75,0141   EUR  85,3060  

Новости

Больше новостей
В каком режиме вы работаете?

Очный 66.4%

Дистанционный 22.4%

Комбинирую 11.2%

Всего голосов: 214

Комментировать
1
Вы следите за Олимпийскими Играми в Пекине?

Да 44.6%

Нет 55.4%

Всего голосов: 231

Комментировать
0
Хватает ли вам информации о строительстве в Сургуте НТЦ?
Комментировать
0
«Аэрофлот» или «Победа»: для вас имеет значение?

Да, «Аэрофлот» 75.8%

Да, «Победа» 3.5%

Нет 20.8%

Всего голосов: 231

Комментировать
0
Больше опросов

​За два года в Тюменской области газифицируют 24 тысячи домовладений

Будет газ и у вас: жители Тюменской области активно подают заявки на догазификацию

​За два года в Тюменской области газифицируют 24 тысячи домовладений
Фото: vk.com/aleksandr__moor

К концу 2023 года в Тюменской области доля газифицированных домов и квартир составит 98 процентов. К 2024-му газифицируют более 24 тысяч домовладений. Такие данные озвучил губернатор Александр Моор на онлайн-заседании федерального штаба по газификации, которое провели заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Для собственников подключение станет бесплатным. Все в рамках поручения президента России Владимира Путина о «социальной газификации». <…>Продолжим догазификацию Казанского, Ишимского районов и города Ишима. В 2022 году ПАО «Газпром» должно завершить строительство газораспределительной станции «Ишим» и двух межпоселковых газопроводов. Это позволит нарастить мощности», - рассказал глава региона в социальных сетях.

Жители Тюменской области подали более 11 тысяч заявок на догазификацию, свыше 60 процентов договоров на подключение уже заключено.

«Заявки от желающих подключиться к газу по-прежнему принимаются. Подать их можно как дистанционно на официальном сайте «Газпром газораспределение Север», так и прийти лично в специальные центры обслуживания клиентов или в МФЦ», - добавил губернатор.

Стоит добавить, что в регионе выявлено 33 тысячи 256 негазифицированных домовладений. У границ 9 тысяч 310 домовладений газопроводы-вводы уже имеются. В рамках региональной программы газификации в 2021 году также полностью выполнен план по строительству объектов газоснабжения для более чем 6 тысяч потребителей, построено 258 км газораспределительных сетей.


нравится (0) не нравится (0)
16 февраля в 11:07, просмотров: 51, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 996
  2. Обновленный Центральный рынок предстанет перед сургутянами через три года 899
  3. Отправить посылку и зарядить телефон: Сбер открыл офис нового формата в Сургуте 898
  4. ​Андрей Филатов в своем отчете, наконец, закрепил новый подход к строительству в Сургуте – комплексное развитие территорий 850
  5. В Сургуте построят приют для бездомных собак 843
  6. ФАС возбудила дело против «Сургутнефтегаза» 733
  7. В югорской деревне на 50% завысили цены на хлеб и молоко 711
  8. В Сургуте продавали контрафактный алкоголь под видом известных брендов 691
  9. В Югре продолжает сокращаться суточная заболеваемость ковидом 673
  10. В Новой Зеландии митингующих разгоняли надоевшими песнями Baby Shark и «Макарена» 658
  1. ​Детская поликлиника в Нижневартовске напомнила посетителям СИЗО 5122
  2. Под Нижневартовском на месторождении перевернувшийся трактор придавил человека 4896
  3. Вартовчанка пожаловалась на торговлю бесплатными записями к врачу 3920
  4. Доктор, у меня это: анорексия и булимия // ONLINE 3832
  5. ​Вартовчане жалуются на качество воды: что случилось 3705
  6. Качество питания в одной из школ Нефтеюганска разочаровало мэра 3579
  7. Вартовчанин, грубо толкнувший пенсионерку, записал видеообращение с извинениями 3574
  8. Вартовчан призвали не бояться запаха газа в городе 3442
  9. Югорчанка потерялась и замерзла насмерть в лесу 3372
  10. В Сургуте на Привокзальной вспыхнула квартира 2735
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 31778
  2. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 24730
  3. ​Обвиняемый по делу о хищении 170 млн рублей у дольщиков Нефтеюганска полностью оправдан 12328
  4. Наталья Комарова вошла в обновленный состав наблюдательного совета НААИР 8643
  5. Нефтеюганка добилась очных занятий для своих детей в школе несмотря на дистант 8382
  6. ​Арестован замдиректора управления капстроительства Нижневартовска Сергей Бочков 7823
  7. ​Умер Виктор Мережко 7681
  8. В Сургуте пациенту, получившему тяжелые ожоги кисти, пришили руку к животу 7435
  9. Под Нижневартовском произошло страшное ДТП: есть погибший 6966
  10. ​В Нижневартовске пропала 20-летняя девушка 6838

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика