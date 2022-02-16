Будет газ и у вас: жители Тюменской области активно подают заявки на догазификацию

К концу 2023 года в Тюменской области доля газифицированных домов и квартир составит 98 процентов. К 2024-му газифицируют более 24 тысяч домовладений. Такие данные озвучил губернатор Александр Моор на онлайн-заседании федерального штаба по газификации, которое провели заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Для собственников подключение станет бесплатным. Все в рамках поручения президента России Владимира Путина о «социальной газификации». <…>Продолжим догазификацию Казанского, Ишимского районов и города Ишима. В 2022 году ПАО «Газпром» должно завершить строительство газораспределительной станции «Ишим» и двух межпоселковых газопроводов. Это позволит нарастить мощности», - рассказал глава региона в социальных сетях.

Жители Тюменской области подали более 11 тысяч заявок на догазификацию, свыше 60 процентов договоров на подключение уже заключено.

«Заявки от желающих подключиться к газу по-прежнему принимаются. Подать их можно как дистанционно на официальном сайте «Газпром газораспределение Север», так и прийти лично в специальные центры обслуживания клиентов или в МФЦ», - добавил губернатор.

Стоит добавить, что в регионе выявлено 33 тысячи 256 негазифицированных домовладений. У границ 9 тысяч 310 домовладений газопроводы-вводы уже имеются. В рамках региональной программы газификации в 2021 году также полностью выполнен план по строительству объектов газоснабжения для более чем 6 тысяч потребителей, построено 258 км газораспределительных сетей.