Митинг против обязательной вакцинации в Новой Зеландии попытались разогнать с помощью песен

Неудачу потерпела полиция Новой Зеландии, разгоняя митингующих с помощью песен, которые многие считают надоевшими, сообщает Би-би-си.

Митинг против обязательной вакцинации от коронавируса затянулся в столице страны Веллингтоне. Демонстранты разбили палаточный лагерь у здания парламента и не покидали его в течение недели. Полицейские начали разбрызгивать в митингующих воду, но те вырыли своеобразные водостоки, чтобы перенаправить потоки. Тогда полиция включила через громкоговорители песни, которые многие считают надоевшими.

Среди звучавших треков были популярная детская песня Baby Shark, «Макарена», Youʼre Beautiful Джеймса Бланта, «Отпусти и забудь» из мультфильма «Холодное сердце» и мемная версия песни My Heart Will Go On из «Титаника». Но и это не испугало демонстрантов. Напротив, они стали подпевать и танцевать в такт композициям.