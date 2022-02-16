Глава СКР Бастрыкин займется воспитательной и культурно-просветительской работой

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который наделяет главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина полномочиями по организации в СКР воспитательной, психологической и культурно-просветительской работы, а также работы по развитию физической культуры и спорта. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

«Принятие федерального закона позволит разработать и установить в системе Следственного комитета порядок и основы воспитательной работы, перечень мероприятий психологического мониторинга, культурно-просветительских мероприятий, порядок и условия взаимодействия Следственного комитета с организациями, осуществляющими деятельность в области науки и культуры, обеспечить развитие физической культуры и спорта в следственных органах и учреждениях Следственного комитета», — говорится в пояснительной записке.

Также законопроект должен будет способствовать привлечению обучающихся в образовательных организациях Следственного комитета и сотрудников ведомства, членов их семей к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях.

Уточняется, что поправки в федеральный закон «О следственном комитете Российской Федерации» внес президент Владимир Путин.