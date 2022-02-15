В Тюменской области индекс промпроизводства за год вырос на 4,2 процента

За 2021 год индекс промышленного производства в Тюменской области вырос на 4,2 процента. Рост обеспечивает развитие обрабатывающих производств. Предварительные данные органов государственной статистики опубликованы на сайте правительства региона.

«По итогам 2021 года этот показатель составил 108,5%. Наибольшие темпы роста в обработке отмечены в производстве химических веществ и химических продуктов – 117,8% к уровню 2020 года, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, – 170,2%, прочих готовых изделий – 129,6%, ремонте и монтаже машин и оборудования – 128,7%, производстве электрического оборудования – 123,7%, бумаги и бумажных изделий – 119,1%, резиновых и пластмассовых изделий – 117,3%, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, – 111,2%, обработке древесины и производстве изделий из дерева – 108,6%, металлургии – 106,8%, производстве прочей неметаллической минеральной продукции – 105,7%», - говорится в сообщении.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что в регионе удалось восстановить экономику после вызванного пандемией COVID-19 мощного мирового экономического спада: «Предприятия работают и отчисляют налоги в бюджет. А налоги – это финансовая база для исполнения социальных обязательств, строительства необходимых людям объектов, дальнейшего развития региона для повышения качества жизни наших земляков».