Тюменский губернатор назвал основные мишени для распространения экстремистской идеологии

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел онлайн-заседание региональной антитеррористической комиссии, по итогам которого поручил повысить эффективность профилактической работы, направленной на пресечение попыток распространения террористической и экстремистской идеологии среди жителей региона.

Губернатор подчеркнул, что молодежь и находящиеся на территории региона иностранные граждане – основные мишени для распространителей террористической и экстремистской идеологии. Заместитель начальника УМВД РФ по Тюменской области Булат Хайруллин рассказал, что в 2021 году полицейские провели почти 1,5 тысячи бесед и лекций, направленных на формирование в молодежной среде атмосферы нетерпимости к экстремистским проявлениям, доложил.

«В результате совместной работы органов внутренних дел и органов власти в регионе не допущено террористических актов и системных проявлений экстремизма, а также массовых беспорядков и столкновений на межнациональной и религиозной почве», – отметил он.

В мероприятии приняли участие начальник РУ ФСБ России по Тюменской области Игорь Николаев, областной прокурор Владислав Московских, руководители других правоохранительных структур и органов власти, а также главы муниципалитетов региона.