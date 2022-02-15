ВЦИОМ: у 64% россиян нет сбережений

Только у 33% граждан России есть сбережения. Об этом следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Почти две трети (64%) опрошенных сообщили, что в их семье нет сбережений, остальные 3% затруднились ответить. В 2021 и 2017 годах о наличии сбережении сообщили по 36% респондентов.

Больше всего россиян со сбережениями обнаружилось в возрастной группе 18-24 года (39%), меньше всего – среди респондентов 45-59 лет (28%).

Интересно также, что только 8% россиян с накоплениями окладывают деньги в соответствии с планом. Большинство же (86%) принимают решение о сумме отложенных средств ситуативно. При этом 27% опрошенных, делающих накопления, ответили, что экономят на самом необходимом, чтобы откладывать деньги. 69% респондентов с этим утверждением не согласились.