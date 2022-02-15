Три комедийных актрисы станут ведущими церемонии «Оскар» в 2022 году

Церемонию вручения премии «Оскар» в 2022 году будут вести три комедийные актрисы — Эми Шумер, Реджина Холл и Ванда Сайкс. Об этом со ссылкой на источники сообщает Variety. Официально имена ведущих объявят 15 февраля в программе «Доброе утро, Америка» на ABC. Сам «Оскар» пройдет 27 марта, уточняет РБК.

По словам источников издания, привлечение комедийных актрис к проведению церемонии объясняется желанием организаторов заполучить и удержать внимание новых зрителей. Шумер, Холл и Сайкс станут единственными ведущими, отмечает Variety, несмотря на то, что рассматривались разные концепции. В том числе смена нескольких пар ведущих.

В России из трех актрис наиболее известна Эми Шумер. В 2015 году она написала сценарий и сыграла главную роль в комедии «Девушка без комплексов». А в 2016 году стала первой женщиной, вошедшей в список «10 самых высокооплачиваемых комиков».