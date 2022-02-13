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Умер ли Жириновский?

В ЛДПР призвали не верить фейкам о смерти Владимира Жириновского

Умер ли Жириновский?
Фото: ldpr.ru

В ЛДПР призвали не верить сообщениям о смерти Владимира Жириновского. Разъяснение относительно ложных звонков злоумышленников о якобы смерти лидера партии было разослано однопартийцам.

«Были провокации, ночные телефонные звонки по поводу смерти Владимира Вольфовича, прошли они по всей стране. Мы пояснили ситуацию — что это вранье и безосновательно», — сообщил РИА «Новости» первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Каргинов. Он также уточнил, что разъяснение было отправлено, чтобы «люди не паниковали и понимали, что идет провокация».

Представители парии обратились в Генпрокуратуру, Следственный комитет, Роскомнадзор и ФСБ из-за звонков злоумышленников.

О госпитализации Владимира Жириновского стало известно на прошлой неделе. В Минздраве сообщали, что политик лечится в больнице от коронавируса со 2 февраля. Его состояние оценивается как стабильное. В партии также уверяли, что Жириновской продолжает работать.

Напомним, что Владимир Жириновский заявлял, что привился от ковида восемь раз. Теледоктор Елена Малышева предположила, что таким количеством прививок политик обучить иммунную систему не видеть вирус. «Если то, что написали про Владимира Жириновского, правда, и он действительно восемь раз сделал себе разные прививки, то он фактически обучил свою иммунную систему не видеть вирус. И вирус, даже самый слабый, приобрел огромную разрушительную силу», — написала телеведущая в инстаграме.


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13 февраля в 23:19, просмотров: 300, комментариев: 0
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