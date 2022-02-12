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Поставка газа для Вечного огня в России станет бесплатной

Владимир Путин поручил Газпрому сделать газ бесплатным для Вечного огня и Огня памяти

Поставка газа для Вечного огня в России станет бесплатной
Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая 2022 года сделать поставку газа для Вечного огня и Огня памяти бесплатной. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте Кремля.

12 января секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе совещания Президента с членами Правительства предложил установить нулевой размер платы за газ для непрерывной работы Вечных огней, так как порядок их работы в стране четко не регламентирован. Это приводило к тому, что из-за долгов мемориалы были потушены. Путин поддержал инициативу.

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Газпрома Алексей Миллер.


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Сегодня в 12:14, просмотров: 18, комментариев: 0
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