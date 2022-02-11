Школьники Тюмени, Тюменского района, Тобольска и Ишима продолжат учиться дистанционно

Оперативный штаб по профилактике распространения коронавируса Тюменской области принял решение сохранить дистанционный режим обучения в школах Тюмени, Тюменского района, Тобольска и Ишима с 14 до 19 февраля. В остальных муниципалитетах школьники возвращаются к очной форме обучения. Об этом сообщил заместитель губернатора региона, директор департамента образования и науки Алексей Райдер.

Кроме того, студенты колледжей и техникумов продолжают дистанционное обучение с 14 по 19 февраля. Вузам региона также рекомендовано продлить дистант на этот период. Учреждения дополнительного образования продолжают свою деятельность в дистанционном формате по всей Тюменской области.

«В школах, где возобновляется очный формат обучения, в течение выходных дней будет проведена обязательная санитарная обработка помещений», - подчеркнули в оперативном штабе.

Школьникам 1-11 (12) классов из льготных категорий, оставшихся на дистанционном обучении, будут выданы продуктовые наборы.

Добавим, что за минувшие сутки в Тюменской области выявлено 2 795 случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии - 128 714 случаев.