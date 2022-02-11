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​Россиянам посоветовали не обсуждать личные вопросы в присутствии умных колонок

Директор «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов заявил о риске утечки разговоров через умную колонку

​Россиянам посоветовали не обсуждать личные вопросы в присутствии умных колонок
Фото: pixabay.com

Умные колонки могут прослушивать наши личные разговоры, анализировать поведение и даже общаться. А также они несут за собой повышенный риск утечек конфиденциальной информации из-за постоянного подключения к глобальной сети, сообщил агентству «Прайм» партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

«Степень риска напрямую зависит от производителя и его добросовестности в части защиты персональных данных пользователей», рассказал специалист. Он отметил, что разработчики умных колонок подписывают с пользователями виртуальные соглашения, которые разрешают им изучать записи в своих целях.

Однако, данные чаще всего хранятся в сложном формате, понятном, в основном, только машинам. «Поэтому вероятность компрометации личной информации не очень велика, разве что для целей таргетированной рекламы», – отметил Мясоедов. Несмотря на это эксперт советует не обсуждать в присутствии умных устройств личную информацию, а про необходимости и вовсе отключать электронику от питания.


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Сегодня в 15:39, просмотров: 197, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 16:05
Да походу вообще надо кастрюлю на голову одевать. Только о чем-то подумаешь, бац, уже в информационной колонке тема появляется.

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