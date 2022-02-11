Машины с пробегом в России подорожали на 60 процентов за год

За минувший год автомобили с пробегом в России подорожали на 60 процентов. В январе 2022 года средняя цена машин на вторичном рынке составила 639,8 тысячи рублей. Данные исследования экспертов «Авто Авто» публикует ТАСС.

Рост цен не останавливается. В сравнении с декабрем 2021 года средняя стоимость авто в январе 2022-го увеличилась на 6,6 процента.

«Большинство автопроизводителей продолжают поднимать цены на свои модели в условиях затянувшегося кризиса электронных автокомпонентов. Как следствие, цены растут как на новые автомобили, так и на автомобили с пробегом», - объяснил управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков.

При этом предложение на автомобильном рынке с пробегом в январе этого года выросло на 4,5 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Эксперты считают, что в наиболее выигрышном положении сейчас находятся продавцы популярных моделей с пробегом.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) в прошлом году кредитование на рынке подержанных автомобилей получило серьезное развитие. В целом, в 2021-м в России было выдано автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) на общую сумму 1 119,4 млрд рублей, что на 45,6 процента больше по сравнению с предыдущим годом. Жители Югры заняли у банков 18,5 млрд рублей, что на 36,6 процента больше, чем в 2020-м. Средний размер автокредита в декабре прошлого года также побил рекорд: 1,28 млн рублей. Это на 27 процентов выше декабря 2020 года.