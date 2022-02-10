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​Путин пожелал выздоровления Жириновскому, который попал в больницу с коронавирусом

75-летний Владимир Жириновский госпитализирован с коронавирусом

​Путин пожелал выздоровления Жириновскому, который попал в больницу с коронавирусом
duma.gov

Президент РФ Владимир Путин в курсе того, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский заболел коронавирусом и был госпитализирован. Глава государства пожелал политику скорейшего выздоровления, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент также присоединяется ко всем пожеланиям скорейшего выздоровления», - цитирует Пескова ТАСС.

У Владимира Жириновского диагностировали коронавирус еще две недели назад, но этот диагноз долгое время скрывался, сообщил со ссылкой на источники «Коммерсантъ». У политика развилась пневмония, его госпитализировали в Центральную клиническую больницу. Состояние Жириновского, по данным источников, не вызывает опасений: несмотря на госпитализацию, он продолжает работать в удаленном режиме.


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Сегодня в 17:11, просмотров: 240, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 18:21
И Жириновский как истинный путинский патриот отправился лечиться в Израиль. На свою историческую родину. Работая в удаленном режиме все равно же где лечишься.
Сергей Б
Сегодня в 18:28
Кстати, а внуки патриота Жириновского учатся в американской школе (TASIS, The American School In Switzerland), но нет не в Америке, он же патриот – в Швейцарии.
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