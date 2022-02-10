Доходы россиян показали рекордный рост с 2013 года, сообщили в Росстате

Реальные располагаемые доходы россиян в 2021 году выросли на 3,1% по сравнению с 2020-м. Об этом говорится в докладе Росстата о социально-экономическом положении страны. Этот рост оказался максимальным с 2013 года, когда доходы россиян увеличились на 4%. При этом показатели до 2014 года посчитаны по старой методологии и не сопоставимы полностью с новыми расчетами, отмечает РБК.

Пик роста доходов населения в прошлом году зафиксирован в третьем квартале, когда показатель вырос на 8,8% к аналогичному периоду 2020 года. В четвертом квартале рост доходов замедлился до 0,5% в годовом выражении.

В докладе Росстата также отмечается, что спад реальных доходов в 2020 году был существенно пересмотрен — с 2,8 до 2%. В ведомстве это объяснили поступлением уточненных данных по региональной социальной поддержке граждан. Таким образом, по сравнению с доковидным 2019 годом реальные располагаемые доходы выросли по итогам 2021 года примерно на 1%, пишет издание.