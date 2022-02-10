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Росстат отчитался о максимальном за восемь лет росте реальных доходов россиян

Доходы россиян показали рекордный рост с 2013 года, сообщили в Росстате

Росстат отчитался о максимальном за восемь лет росте реальных доходов россиян
кадр из мультфильма "Утиные истории" / youtube.com

Реальные располагаемые доходы россиян в 2021 году выросли на 3,1% по сравнению с 2020-м. Об этом говорится в докладе Росстата о социально-экономическом положении страны. Этот рост оказался максимальным с 2013 года, когда доходы россиян увеличились на 4%. При этом показатели до 2014 года посчитаны по старой методологии и не сопоставимы полностью с новыми расчетами, отмечает РБК.

Пик роста доходов населения в прошлом году зафиксирован в третьем квартале, когда показатель вырос на 8,8% к аналогичному периоду 2020 года. В четвертом квартале рост доходов замедлился до 0,5% в годовом выражении.

В докладе Росстата также отмечается, что спад реальных доходов в 2020 году был существенно пересмотрен — с 2,8 до 2%. В ведомстве это объяснили поступлением уточненных данных по региональной социальной поддержке граждан. Таким образом, по сравнению с доковидным 2019 годом реальные располагаемые доходы выросли по итогам 2021 года примерно на 1%, пишет издание.


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Сегодня в 16:06, просмотров: 290, комментариев: 2
Комментарии:
Александр Наумов
Сегодня в 17:24
если верит этим писакам то мы давно уже при коммунизме живем.Один грамотей пишет что безработицы стало меньще.
Другие что доходы растут.вот мне интересно,кто кормит этих статистов бездельников и писак.по ходу они жувут и покапают сникерсы за счет налогоплательщиков.они пишут о доходах россиян, а какую группу социальную не указывают. доходы типа растут, а население асе нищает и нищает.
sst
Сегодня в 19:58
вот оно счастье привалило...
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