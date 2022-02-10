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В России задержали 14 человек, подозреваемых в массовых лжеминированиях

ФСБ задержала 14 человек по делу о массовых лжеминированиях

В России задержали 14 человек, подозреваемых в массовых лжеминированиях
pixabay.com

В нескольких регионах России задержаны 14 участников «сваттинговых» интернет-сообществ. Против них возбудили уголовные дела о заведомо ложных сообщениях о терактах, им грозит до восьми лет колонии. Остальных участников ищут, пишет РИА «Новости».

По данным ФСБ, к массовому «минированию» школ, больниц и других объектов в нескольких странах (России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Молдавии) причастен киевский студент Антон Осипчук, отмечает издание. Цель преступников — дестабилизация обстановки в России и соседних странах и вымогательство денег, заявили в ведомстве.

Напомним, в последние месяцы в разных регионах страны, в том числе в ХМАО, сообщалось о взрывных устройствах в местах массового скопления людей участились. Угрозы не подтвердились ни разу. В конце декабря 2021 года в Нефтеюганске задержали 13-летнего подростка. Он подозревается в ложных сообщениях о минировании социальных и административных объектов в городе.


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Сегодня в 15:03, просмотров: 124, комментариев: 0
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