Тина Канделаки назначена исполняющей обязанности директора ТНТ

Телеведущая Тина Канделаки стала исполняющей обязанности директора телеканала ТНТ, сообщается на сайте «Газпром-Медиа». При этом Канделаки останется заместителем гендиректора «Газпром-Медиа» и управляющим директором «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение». Предыдущий директор ТНТ Роман Петренко останется в структуре холдинга и перейдет на должность советника.

В сообщении отмечается, что телеведущая с сентября 2021 года курирует деятельность развлекательных телеканалов ТНТ, ТВ-3, «Пятница!» и других. Также она отвечает за развитие субхолдинга ГПМ Матч и информационного агентства «Матч».

«Я уже несколько месяцев работаю с командой ТНТ, и для меня большая честь и профессиональный вызов принять управление каналом от одного из создателей развлекательного телевидения страны Романа Петренко», — отметила Канделаки.