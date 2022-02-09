QR-коды по уровню антител начнут выдавать россиянам с 21 февраля

В России с 21 февраля можно будет получить QR-код по результатам тестирования на антитела к коронавирусу. Об этом говорится в приказе Минздрава, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Ранее сертификат формировался на основе данных о вакцинации против ковида или противопоказаниях к ней и перенесенном заболевании коронавирусом. Согласно изменениям, с 21 февраля QR-код будет также содержать информацию о наличии на Едином портале сведений о положительном результате теста на антитела. Срок действия такого сертификата составит полгода с даты получения результатов теста.