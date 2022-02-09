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​Россияне смогут получить QR-коды при наличии антител к ковиду

QR-коды по уровню антител начнут выдавать россиянам с 21 февраля

​Россияне смогут получить QR-коды при наличии антител к ковиду
pixabay.com

В России с 21 февраля можно будет получить QR-код по результатам тестирования на антитела к коронавирусу. Об этом говорится в приказе Минздрава, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Ранее сертификат формировался на основе данных о вакцинации против ковида или противопоказаниях к ней и перенесенном заболевании коронавирусом. Согласно изменениям, с 21 февраля QR-код будет также содержать информацию о наличии на Едином портале сведений о положительном результате теста на антитела. Срок действия такого сертификата составит полгода с даты получения результатов теста.


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Сегодня в 13:54, просмотров: 370, комментариев: 3
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 14:29
А IQ-коды, когда начнут выдавать?
Iriska
Сегодня в 15:16
Помните?
"С 16 ноября граждане смогут получать бумажные сертификаты о вакцинации против новой коронавирусной инфекции в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Обратиться за сертификатом также смогут граждане, которые имеют противопоказания к вакцинации или уже переболели коронавирусной инфекцией".

Сходите в МФЦ, спросите кому они выдали сертификаты по мед отводам.
Сергей Б
Сегодня в 15:27
Югра не поспевает за приказами Минздрава, партии и правительства. Губернаторша старая уже. Сил хватает только по заграницам тусить.
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