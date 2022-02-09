Губернатор Тюменской области озвучит планы на 2022 год

Губернатор Тюменской области Александр Моор в среду, 9 февраля, проведет большую пресс-конференцию. Ожидается, что в ней примут участие 58 журналистов из 48 федеральных, региональных и муниципальных средств массовой информации в режиме видео-конференц-связи. Трансляция начнется в 15.00 на официальном портале органов государственной власти региона.

«Глава региона подведет итоги 2021 года, расскажет о планах на 2022 год, ответит на вопросы журналистов», - сообщили в пресс-службе губернатора.

Отметим, что Александр Моор регулярно проводит прямые эфиры, во время которых вопрос губернатору может задать каждый житель области. Последняя такая онлайн-встреча состоялась 21 декабря 2021 года, тогда поступило более 1 300. Глава региона 1,5 часа общался с гражданами.