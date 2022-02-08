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​Минздрав одобрил клинические исследования вакцины «КовиВак» среди детей

Третью фазу испытаний вакцины от коронавируса «КовиВак» проведут с участием детей

​Минздрав одобрил клинические исследования вакцины «КовиВак» среди детей
Фото: Pexels

Минздрав России одобрил проведение третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса «КовиВак» с участием детей. В исследованиях будут задействованы 1 050 добровольцев, сообщает Интерфакс. Возраст участников не уточняется.

«Двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированное исследование по оценке переносимости, безопасности и иммуногенности препарата «Ковивак», производства ФАБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН», с участием детей», – говорится в государственном реестре лекарственных средств.

Испытания пройдут на базе четырех медицинских учреждений – в Перми, Самаре, Московской области и Санкт-Петербурге. Их окончание планируют на 17 декабря 2022 года.

Напоминаем, вакцина от коронавирусной инфекции «КовиВак» создана на основе инактивированного (убитого) вируса с гидроксидом алюминия в роли адъюванта ФГБНУ «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН». В России была зарегистрирована 20 февраля 2021 года.


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Сегодня в 10:33, просмотров: 271, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 13:16
«Господин врач говорит, чтобы вы не плакали».
Сергей Б
Сегодня в 13:27
Куда подевались все эти детские омбудсмены?
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