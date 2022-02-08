Третью фазу испытаний вакцины от коронавируса «КовиВак» проведут с участием детей

Минздрав России одобрил проведение третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса «КовиВак» с участием детей. В исследованиях будут задействованы 1 050 добровольцев, сообщает Интерфакс. Возраст участников не уточняется.

«Двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированное исследование по оценке переносимости, безопасности и иммуногенности препарата «Ковивак», производства ФАБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН», с участием детей», – говорится в государственном реестре лекарственных средств.

Испытания пройдут на базе четырех медицинских учреждений – в Перми, Самаре, Московской области и Санкт-Петербурге. Их окончание планируют на 17 декабря 2022 года.

Напоминаем, вакцина от коронавирусной инфекции «КовиВак» создана на основе инактивированного (убитого) вируса с гидроксидом алюминия в роли адъюванта ФГБНУ «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН». В России была зарегистрирована 20 февраля 2021 года.