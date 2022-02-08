Эксперты ожидают роста цен на туры в Турцию в 1,5 раза

В летнем сезоне 2022 года туристический рынок ожидает рост цен на отдых в Турции на 25-50 процентов. Уже сейчас тарифы турецких отелей в евро поднялись примерно на 10-15 процентов. При этом Турция остается главным двигателем кампании раннего бронирования туров на лето. Как следствие, горящих турок, скорей всего, не будет.

«Туристы в 2022 году активно покупают летние туры на турецкие курорты – компании отчитываются о приближении к допандемийным объемам в сравнимые периоды продаж. С учетом того, что раннее бронирование Турции очень активно – а сейчас счет идет на тысячи заявок в день у каждой компании – никакого «горения» на турецком направлении в мае-июне ждать не приходится, считают игроки рынка», - отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ожидается, что к концу акции раннего бронирования 2022 года все игроки рынка вернутся к допандемийным объемам по Турции или превзойдут их.