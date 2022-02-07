Автолюбительница из Сургута заплатит два штрафа за видео в TikTok

Полиция нашла сургутскую тиктокершу, которая прокатила пассажиров на крыше и капоте автомобиля. Ей оказалась 20-летняя местная жительница. На видеозаписи видно, как Хендай Солярис проезжает в парке Кедровый Лог под популярный звук из TikTok.

«В отношении нарушительницы инспекторы ДПС составили два административных материала: по ст. 12.23 ч. 2 КоАП РФ за перевозку пассажиров с нарушениями требовании правил ПДД, а также по ст. 12.5 ч. 1 КоАП РФ за управление транспортным средством, светопропускание стекол которого не соответствует установленным требованиям», – сообщила пресс-служба УМВД по Сургуту.