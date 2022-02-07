6 млрд рублей вложит «AliExpress Россия» в строительство склада на Урале

«AliExpress Россия» планирует построить фулфилмент-центр в Екатеринбурге. Объем инвестиций оценивается в 6 млрд рублей. Мощность центра площадью 74 тысячи кв. м. составит порядка 200 тысяч отправлений в сутки, пишет РИА «Новости».

Строительство объекта началось в декабре 2021 года. Ввести его в эксплуатацию планируется в середине третьего квартала 2022 года. Новый склад необходим для осуществления оперативной доставки товаров Aliexpress всего региона. При этом товары российских продавцов в компании обещают доставлять за 1-3 дня.

«Помимо этого мы планируем наладить поставки товаров из Китая транзитом через аэропорт "Кольцово". Такой транзит сможет помочь обрабатывать более 40 тонн грузов ежедневно. Благодаря выгодному географическому положению Екатеринбурга это позволит сократить сроки доставки товаров из Китая до 7 дней», - сообщил директор по логистике «AliExpress Россия» Григорий Орлов.