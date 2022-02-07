16+
Логотип Сиапресс
USD  75,6806   EUR  86,5181  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

«AliExpress Россия» построит склад на Урале за 6 млрд рублей

6 млрд рублей вложит «AliExpress Россия» в строительство склада на Урале

«AliExpress Россия» построит склад на Урале за 6 млрд рублей
pixabay.com

«AliExpress Россия» планирует построить фулфилмент-центр в Екатеринбурге. Объем инвестиций оценивается в 6 млрд рублей. Мощность центра площадью 74 тысячи кв. м. составит порядка 200 тысяч отправлений в сутки, пишет РИА «Новости».

Строительство объекта началось в декабре 2021 года. Ввести его в эксплуатацию планируется в середине третьего квартала 2022 года. Новый склад необходим для осуществления оперативной доставки товаров Aliexpress всего региона. При этом товары российских продавцов в компании обещают доставлять за 1-3 дня.

«Помимо этого мы планируем наладить поставки товаров из Китая транзитом через аэропорт "Кольцово". Такой транзит сможет помочь обрабатывать более 40 тонн грузов ежедневно. Благодаря выгодному географическому положению Екатеринбурга это позволит сократить сроки доставки товаров из Китая до 7 дней», - сообщил директор по логистике «AliExpress Россия» Григорий Орлов.


нравится (2) не нравится (0)
Сегодня в 15:35, просмотров: 360, комментариев: 1
Комментарии:
Александр Наумов
Сегодня в 17:51
История основателя AliExpress Джека Ма
Основатель Alibaba Group Джек Ма (настоящее имя Ма Юнь) родился в 1964 году.
После окончания университета в 1988 году Джек стал преподавать английский в своем вузе, но зарплата составляла всего 12-15 долларов в месяц.
В начале 1990-х он пытался найти хотя бы какую-то прибыльную работу, но и тут его ждали испытания: его не взяли даже в KFC.
На сегодняшний день состояние Джека Ма оценивается в $37,5 млрд

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Муниципалитеты Югры принимают решение о продлении дистанционного режима обучения школьников 868
  2. Удаленку для сургутских школ продлевать не будут 786
  3. ​В Югре немного снизился суточный прирост заболевших коронавирусом 754
  4. У Натальи Комаровой появился новый заместитель 688
  5. ​Вартовчанка стала фигуранткой уголовного дела за нападение на сотрудницу полиции 688
  6. ​Рудион обозрела XXIX 607
  7. В Нефтеюганске директора садика, воспитанники которого заболели ротавирусом, судят за мошенничество 595
  8. В Югре предложили добывать криптовалюту, используя попутный нефтяной газ 589
  9. На югорчан без их ведома оформляют микрозаймы 514
  10. ​Водитель внедорожника во время неудачного обгона на югорской трассе устроил массовое ДТП 494
  1. ​Нефтеюганский бизнесмен незаконно заработал 21 миллион на опасном производстве 3690
  2. В ХМАО семьям с двумя детьми пообещали по 600 тысяч рублей 3409
  3. Нижневартовск украсят к знаменательной дате 3028
  4. ​Чистить город от говна необходимо. Но «Аврора» – это не говно, а модерн 3026
  5. Самоубийства, угрозы, просрочка в операционной. «Новая газета» рассказала о происходящем в сургутской травме 2916
  6. Бил и тряс вниз головой: вартовчанин попал под прицел следователей за жестокое наказание ребенка 2762
  7. ​В гараже вартовчанина обнаружили 850 литров контрафактного алкоголя 2579
  8. Запланированные концерты в Сургутской филармонии состоятся 2291
  9. ​В Сургуте создано отделение профсоюза медиков «Действие» 2243
  10. В больнице Нижневартовска создали резерв из 150 коек для ковид-больных 2212
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 30678
  2. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 23746
  3. ​У главы Нефтеюганска новый заместитель 11009
  4. ​Вице-мэру Нефтеюганска Павлу Прокоповичу прочат отставку 10827
  5. В Югре любительница быстрой езды не справилась с управлением и врезалась в ГАЗель 10410
  6. ​Молодой югорчанин на «Ладе» устроил серьезное ДТП 10398
  7. ​Житель Нефтеюганска пошел на преступление ради северной надбавки 10323
  8. ​В Нефтеюганске пропал 46-летний мужчина // ОРИЕНТИРОВКА 9804
  9. ​Опасный разворот: водитель УАЗа спровоцировал серьезное ДТП под Нефтеюганском 9672
  10. ​Обвиняемый по делу о хищении 170 млн рублей у дольщиков Нефтеюганска полностью оправдан 9075

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика