Россияне назвали самые прибыльные профессии. Это политик, ИТ-специалист и предприниматель

Профессии политика, ИТ-специалиста и предпринимателя, по мнению россиян, приносят наибольший доход. Об этом говорится в результатах опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), в котором приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.

Профессия политика набрала наибольшее количество голосов – самой прибыльной ее считают 19% респондентов. Профессии ИТ-специалиста и предпринимателя получили по 13% голосов, юриста – 11%. По 10% опрошенных считают, что хороший доход получают специалисты банковской, газовой и нефтяной сфер и в сфере медицины.

Мужчины чаще женщин называли более доходными профессии политика, ИТ-специалиста, специалиста в газовой и нефтяной сфере, а также управленца. А женщины чаще отдавали предпочтение профессиям юриста и медика, пишут «Ведомости».