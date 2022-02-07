Четверть рабочего времени россияне тратят на личные дела

Почти две трети россиян (63%) тратят около двух часов в день (четверть рабочего времени) на личные дела. К таким результатам в ходе исследования пришли специалисты аналитического центра НАФИ, пишет РБК. Больше всего времени у сотрудников предприятий и организаций уходит на разговоры с друзьями и родственниками по телефону (21%), общение в WhatsApp, Telegram и Viber (20%), просмотр социальных сетей (18%) и чтение новостей (15%). Кроме того, сотрудники делают перерывы на курение (14%) и беседы с коллегами по нерабочим вопросам (14%).

Участники опроса сообщили, что на телефонные разговоры с родственниками у них уходит в среднем от 15 до 30 минут рабочего времени, а на переписку в мессенджерах и на социальные сети они тратят до двух часов в день. При этом россияне старшего возраста значительно реже отвлекаются на личные дела – их оказалось в полтора раза меньше, чем среди молодых.

Мужчины отвлекаются от работы чаще женщин и особенно часто это связано с перерывами на курение — их упомянул 21% мужчин против 8% женщин. В сумме на курение уходит около одного часа рабочего времени. Женщины чаще мужчин отвлекаются на переписку в мессенджерах и на соцсети.

Любопытно также, что руководители среднего и высшего звена рабочее время чаще тратят на чтение новостей, личной почты и общение в мессенджерах. Тогда как квалифицированные специалисты и офисные сотрудники чаще отвлекаются на неформальные беседы с коллегами. Технический и обслуживающий персонал во время работы часто общаются по телефону с родственниками и друзьями, а рабочие особенно часто отвлекаются на курение.

Опрос прошел в ноябре 2021 года, в нем участвовали 1600 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 53 регионах России.