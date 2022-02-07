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​В Минздраве допустили рост запущенного рака из-за COVID-19

Главный онколог предположил рост запущенности рака из-за приостановки диспансеризации и онкоскрининга в пандемию

​В Минздраве допустили рост запущенного рака из-за COVID-19
Фото: siapress.ru

Число случаев запущенности и летальности онкологических заболеваний может вырасти из-за приостановки диспансеризации и онкоскрининга во время пандемии в 2020 году. Об этом рассказал главный внештатный специалист онколог Минздрава Андрей Каприн в интервью РБК.

«Чем раньше выявлено заболевание – тем выше успех лечения. В 2021 году этот важный показатель начал свой рост к доковидным значениям, но, очевидно, нас ждет ситуация роста запущенности и летальности за счет случаев злокачественных опухолей, которые не были диагностированы на протяжении 2020 года», – добавил главный онколог. В целом, Каприн положительно оценивает работу онкологической службы в пандемию. Так, система онкодиспансеров позволила сделать участки эпидбезопасности, а также госпитализировать только пациентов с онкозаболеванием.

Отметим, что, по предварительным данным Росстата, за восемь месяцев 2021 года произошло снижение смертности от злокачественных опухолей – 191,3 случая на 100 тысяч. При этом, годовой показатель 2020 года – 199 случаев.


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Сегодня в 10:45, просмотров: 250, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 10:55
От последствий государственных мер борьбы с корановирусом уже мрет больше людей чем от коронавируса.

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