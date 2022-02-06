Роспотребнадзор смягчил правила для людей, контактировавших с больными COVID-19

Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление, которое изменяет правила для людей, контактировавших с больными COVID-19. Документ вступает в силу сегодня, 6 февраля.

«Правила наблюдения за больными и контактными при ковиде стали менее строгими. 1. При лечении ковида более 7 дней выписка проводится без ПЦР-тестирования. 2. Выписка из стационара возможна без отрицательного результата ПЦР-теста. 3. Изоляция контактных отменяется», - прокомментировал изменения главный врач Югры Алексей Добровольский.

Главное, что меняет документ: отменяет 7-дневную самоизоляцию для тех, кто контактировал с заряженным.

Отметим, что профилактические меры становятся менее строгими и в других странах после прихода «омикрона». Новый штамм коронавируса характеризуется высокой заразностью, но более легким течением.

Тем не менее, из-за роста числа зараженных в ХМАО введены новые ограничения.