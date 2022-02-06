Лыжник Большунов привез России первое «золото» XXIV зимних Олимпийских игр

Лыжник Александр Большунов принес олимпийской сборной России первую золотую медаль. Он стал первым в скиатлоне. «Серебро» взял россиянин Денис Спицов.

Сейчас у российской сборной четыре олимпийские награды. Накануне Наталья Непряева завоевала «серебро» в женском скиатлоне, «бронзу» принесли биатлонисты в смешанной эстафете 4х6 км.

XXIV зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. В олимпийскую сборную России вошли представители Югры: биатлонист Кристина Резцова, лыжник Сергей Устюгов, сноубордисты Андрей и Наталья Соболевы.