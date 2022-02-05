Новость о вторжении России на территорию Украины опубликовало агентство Bloomberg

Информационное агентство Bloombergпо ошибке опубликовало новость о нападении России на Украину: оно появилось в разделе ONLINE на официальном сайте СМИ.

На этот инцидент оперативно отреагировали в Кремле: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные вещи свидетельствуют об опасности агрессивных заявлений стран Запада.

Также Песков добавил, что отныне термин FakeNews, обозначающий дезинформацию, можно заменить на BloombergNews: «А в целом, конечно, такое серьезное издание, как Блумберг, наверное, мы теперь будем, можно даже говорить не фейк-ньюс, а Блумберг-ньюс, что будет иметь под собой основания», — прокомментировал Кремль устами Пескова.

Тем временем, руководство информагентства уже извинилось за произошедшее: «Мы готовим заголовки для многих сценариев, и заголовок «Россия вторгается в Украину» был случайно опубликован сегодня на нашем веб-сайте, — говорится в официальном сообщении Bloomberg. — Мы глубоко сожалеем об этой ошибке. Заголовок был удален, и мы расследуем причины».