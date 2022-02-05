16+
Логотип Сиапресс
USD  76,0509   EUR  87,1163  

Новости

Больше новостей
Что должно появиться на месте «Авроры»?

Сквер/парк/общественное пространство 35.3%

Новое здание с культурным заведением 54.3%

Жилой дом 4.3%

Свой вариант (в комментариях) 1.2%

Ничего 3.8%

Не знаю 1.2%

Всего голосов: 346

Комментировать
3
Больше опросов

Bloomberg по ошибке сообщил о нападении России на Украину

Новость о вторжении России на территорию Украины опубликовало агентство Bloomberg

Bloomberg по ошибке сообщил о нападении России на Украину
Фото: nypost.com

Информационное агентство Bloombergпо ошибке опубликовало новость о нападении России на Украину: оно появилось в разделе ONLINE на официальном сайте СМИ.

На этот инцидент оперативно отреагировали в Кремле: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные вещи свидетельствуют об опасности агрессивных заявлений стран Запада.

Также Песков добавил, что отныне термин FakeNews, обозначающий дезинформацию, можно заменить на BloombergNews: «А в целом, конечно, такое серьезное издание, как Блумберг, наверное, мы теперь будем, можно даже говорить не фейк-ньюс, а Блумберг-ньюс, что будет иметь под собой основания», — прокомментировал Кремль устами Пескова.

Тем временем, руководство информагентства уже извинилось за произошедшее: «Мы готовим заголовки для многих сценариев, и заголовок «Россия вторгается в Украину» был случайно опубликован сегодня на нашем веб-сайте, — говорится в официальном сообщении Bloomberg. — Мы глубоко сожалеем об этой ошибке. Заголовок был удален, и мы расследуем причины».


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 14:32, просмотров: 306, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Сургут получит долгожданную «Перспективу» 519
  2. ​Полсотни сирот в Сургуте получили жилье от мэрии 417
  3. ​Олимпийские борцы и боксеры настроят юных сургутян на победы 397
  4. ​«ВКонтакте» засбоил 377
  5. ​Сбросьте газ: на Университетской ограничили скорость 311
  6. ​Более 4 тысяч. Югра продолжает ставить рекорды по ежедневному приросту заболевших ковидом 311
  7. Bloomberg по ошибке сообщил о нападении России на Украину 306
  8. ​Осторожно: фальшивые деньги пришли в Югру 239
  1. ​Для «Аэрофлота» уход из Сургута – просто бизнес, а для властей города и округа – тревожный звоночек 3190
  2. ​Омикрон шагает по Югре: плюс 29 заразившихся за день 3036
  3. В ХМАО семьям с двумя детьми пообещали по 600 тысяч рублей 2963
  4. Главным коммунальщиком Сургута стал экс-директор Горводоканала 2623
  5. ​Нефтеюганский бизнесмен незаконно заработал 21 миллион на опасном производстве 2583
  6. ​Сургутянка стала чемпионкой мира по ММA 2481
  7. Самоубийства, угрозы, просрочка в операционной. «Новая газета» рассказала о происходящем в сургутской травме 2478
  8. ​Сургутянину вшили руку в живот 2362
  9. В Нефтеюганске водитель сбил пенсионерку: женщина выжила 2290
  10. Наталья Комарова вошла в обновленный состав наблюдательного совета НААИР 2204
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 30446
  2. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 23493
  3. ​У главы Нефтеюганска новый заместитель 10258
  4. ​Вице-мэру Нефтеюганска Павлу Прокоповичу прочат отставку 10064
  5. ​Молодой югорчанин на «Ладе» устроил серьезное ДТП 9657
  6. В Югре любительница быстрой езды не справилась с управлением и врезалась в ГАЗель 9642
  7. ​Житель Нефтеюганска пошел на преступление ради северной надбавки 9581
  8. ​Опасный разворот: водитель УАЗа спровоцировал серьезное ДТП под Нефтеюганском 8918
  9. ​В Нефтеюганске пропал 46-летний мужчина // ОРИЕНТИРОВКА 8869
  10. ​Обвиняемый по делу о хищении 170 млн рублей у дольщиков Нефтеюганска полностью оправдан 8302

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика