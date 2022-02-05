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​«ВКонтакте» засбоил

В работе «ВКонтакте», а также МТС и Ростелекома произошел сбой

​«ВКонтакте» засбоил
Фото: pixabay.com

Крупный сбой произошел в работе трех компаний — «ВКонтакте», МТС и Ростелеком, сообщает сайт DownDetector. Так, порядка 70 тысяч человек накануне вечером пожаловались на затрудненный доступ на VK.com, причем обращения поступали не только из России.

Параллельно с ними на работу МТС и Ростелекома начали жаловаться их пользователи, которые жаловались на отсутствие сигнала и мобильного и стационарного интернета.

Сбой оказался достаточно крупным: он задел также Telegram, WhatsApp, Instagram и оператора «Теле 2», однако у них количество недовольных пользователей оказалось намного меньше.

В чем причина поломок — компании разбираются, восстанавливая доступ к своим услугам.


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Сегодня в 11:52, просмотров: 44, комментариев: 0
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