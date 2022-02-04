В России девочки начинают пользоваться фильтрами в соцсетях с 10 лет

Пользоваться фильтрами в соцсетях российские девочки начинают с 10 лет, при этом больше половины используют их для того, чтобы почувствовать себя увереннее. Об этом следует из результатов опроса на тему восприятия своей внешности среди девушек от 13 до 17 лет, проведенного ВЦИОМ и брендом Dove, пишет Forbes.

Результаты исследования показали, что почти половина (46%) респонденток регулярно обрабатывают свои фотографии перед публикацией, 40% девушек меняют с помощью фильтров фигуру, а 85% участниц опроса считают использование фильтров нормальной практикой. При этом, подчеркивают исследователи, многие начали пользоваться фильтрами в раннем возрасте — в 10-11 лет.

Больше половины участниц опроса (54%) отметили, что фильтры «помогают им почувствовать себя более уверенными». А средняя оценка своей внешности, по данным ВЦИОМ и Dove, в 2022 году составила 7,05 балла из 10 возможных: чаще всего девушки недовольны областями живота, талии и бедер. Родители опрошенных девушек особо не переживают из-за этого. Среди них отношение к фильтрам чаще безразличное (62%) и позитивное (25%), обращают внимание исследователи.