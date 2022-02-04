Продажи попкорна в России за год выросли на 27%

За 12 месяцев 2021 года попкорн стал самой быстрорастущей категорией для легких перекусов (снеков) в продажах торговых сетей. Об этом говорится в презентации исследовательской компании NielsenIQ, пишет РБК. За указанный период продажи воздушной кукурузы выросли год к году почти на 27% в денежном выражении и на 18% — в натуральном. Для сравнения: у чипсов, которые потребители чаще всего выбирают, когда хотят перекусить соленым, в денежном выражении рост составил 17%.

Рост розничных продаж воздушной кукурузы в NielsenIQ объяснили увеличившимся домашним потреблением. Россияне стали реже выходить куда-то из-за ковид-ограничений и начали чаще смотреть фильмы дома, покупая для этого попкорн. По словам представителя производителя готового и микроволнового попкорна Holy Corn! Ольги Бочкаревой, в пандемию россияне стали больше воспринимать попкорн как продукт для домашнего потребления в том числе благодаря запущенному в ретейле тренду на промокоды и подписки от онлайн-кинотеатров, которые популяризировали сочетание «онлайн-кинотеатр + попкорн из магазина».