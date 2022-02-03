Цены на ПЦР-тесты проверят в России по требованию генпрокурора

Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил подчиненным проверить в регионах обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус в лабораториях медицинских учреждений, а также цен на тесты в аптеках. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры. В случае выявления нарушений в ведомстве пообещали принять «исчерпывающие меры».

Проверка пройдет по следам публикаций в СМИ о том, что эти услуги и препараты значительно подорожали. Ранее сообщалось, что ПЦР-тесты в ХМАО стали одними из самых дорогих в России. Югра вошла в число 24 регионов, где их стоимость может превышать 2 тыс. рублей, выяснили активисты реготделения Общероссийского народного фронта.