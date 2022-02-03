253 заражения «стелс-омикроном» зарегистрировали в России

В России выявлено 254 случая заражения мутацией «омикрона» BA.2, которую называют «стелс-омикроном». Случаи зафиксированы в Москве, республиках Марий Эл и Башкирия и Ростовской области, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«По состоянию на сегодняшний день в российской национальной базе загружено 80 875 геномных последовательностей, из них 8239 загруженных — это геновариант "омикрон" […] К линии ВA.2 относятся 253 сиквенса, это 3%»,— сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, в разных странах сообщают о еще большей заразности этого подвида омикрон-штамма.

Первые случаи заражения BA.2 были выявлены в декабре 2021 года, отмечает «Коммерсантъ». Сейчас «стелс-омикрон» обнаружен в 49 странах. Датские ученые выяснили, что BA.2 заразнее вида BA.1. Шанс заразить кого-то новым штаммом составляет 39%, в то время как вероятность передать изначальный «омикрон» — 29%.