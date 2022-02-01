«Спутник М» поставили первым тюменским подросткам

В Тюменской области приступили к вакцинации подростков 12-17 лет против COVID-19. Одними из первых прививку «Спутник М» поставили 13-летняя Виктория и 12-летний Александр, мама которых работает врачом, сообщает региональный оперативный штаб по профилактике коронавируса.

Виктория посоветовала прививаться всем, «чтобы поскорее вернуться к нормальной жизни без ограничений».

Напомним, что подростковая вакцинация проводится также в два этапа. На сегодняшний день в Тюменскую область поступило 960 доз препарата. Специалисты отмечают высокий интерес к прививке как со стороны подростков, так и со стороны их родителей. Всего в регионе проживают 105 тысяч ребят в возрасте от 12 до 17 лет.

Сегодня школы Тюменской области переведены на дистанционный формат обучения в связи с ростом заболеваемости ковидом – новая волна пандемии идет по всей стране. В регионе к росту числа зараженных были готовы. В моногоспиталях развернуто более 1600 коек, «Служба 122» готова принимать до 650 вызовов единовременно.

Ранее губернатор Александр Моор призвал земляков соблюдать все меры профилактики: «Не все зависит от врачей. Каждый может внести свой вклад в борьбу с пандемией. Поставьте прививку от Covid-19, вовремя ревакцинируйтесь. Обязательно носите маски в общественных местах и городском транспорте. Не забывайте обрабатывать руки антисептиками. Берегите себя и окружающих. Будьте здоровы!»