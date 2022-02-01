Меры по борьбе с распространением ковида игнорируют в каждой пятой компании УрФО

У большинства работников (52%) Уральского федерального округа очередная волна коронавируса и риск введения новых локдаунов не вызывают никаких опасений. Боятся за свое здоровье и своих близких 39% сотрудников. Об этом следует из опроса HeadHunter.ru, посвященного тому, как работники и компании отреагировали на распространение нового штамма «омикрон».

16% опрошенных отметили, что их компании уже затронула новая волна коронавируса, часть персонала была переведена на удаленку в январе. У 64% опрошенных дистант пока не вводился, а 20% и так работали удаленно или в гибридном формате.

Самой распространенной мерой по борьбе с распространением ковида в уральских компаниях стал перевод сотрудников на домашний режим при первых признаках ОРВИ (55%). Популярностью также пользуется дезинфекция рук и поверхностей (48%), измерение температуры (36%), использование масок и респираторов (32%). 30% опрошенных отметили, что в их компаниях для допуска в офис обязательно наличие вакцинации. Еще 20% сотрудников сообщили, что их работодатели не принимают никаких мер по борьбе с распространением коронавируса.